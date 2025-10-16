عودة حركة ترامواي العاصمة

أعلنت سيترام الجزائر العاصمة عن عودة حركة الترامواي. وأنها متاحة على طول الخط .

للإشارة توقف الترامواي العاصمة صبيحة اليوم الخميس، بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها العاصمة وضواحيها.

وللحصول على مزيد من المعلومات أو للاستفسار، يرجى الاتصال بخدمة الزبائن على الرقم التالي: 0659947006.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار ورعود على الولايات الساحلية و الداخلية اليوم الخميس.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح فإن الولايات المعنية هي كل من بجاية ، تيزي وزو، سكيكدة. سطيف، عنابة، الطارف ، سوق اهراس، قالمة.

وفي تنبيه ثان حذرت من تساقط أمطار في كل من تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، الأغواط، غرداية، بشار، تيميمون، المنيعة، تمنراست.