عودة غير موفقة لديلور في “الليغ 1”

فشل الدولي الجزائري أندي ديلور في قيادة فريقه مونبوليي للفوز أمام ضيفه نادي لانس، بعدما تلقى هزيمة بثنائية نظيفة، في مباراة جرت الجمعة، ضمن الجولة الـ20 من منافسات الدوري الفرنسي.

وشارك أندي ديلور أساسيا في المباراة، قبل أن يستبدل في الدقيقة الـ64 من المباراة.

ونال اللاعب السابق لفريق مولودية الجزائر علامة 6.9 حسب موقع صوفاسكور المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

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