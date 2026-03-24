عوشيش: “ارتداء قميص “الخضر” شرف عظيم”

أكد الوافد الجديد على التشكيلة الوطنية، عادل عوشيش، شعوره بالفخر والاعتزاز، بعد ارتداءه قميص “الخضر” لأول مرة، في إطار التربص الذي انطلق أمس، بايطاليا تحسبا لوديتي غواتيمالا وأوروغواي.

وتحدث نجم نادي شالك الناشط في “البوندسليغا2” الألمانية، عقب أول حصة تدريبية بتورينو. عن الأجواء التي وجدها في المنتخب وقال: “أنهينا للتو الحصة التدريبية وقد سارت بشكل جيد جدا”.

وواصل عوشيش في تصريحات خص بها قناة “الفاف” من تورينو الايطالية: “الجميع استقبلي بشكل رائع، الطاقم الفني واللاعبين.. كانت حصة جيدة”.

قبل أن يضيف خريج مدرسة باريس سان جيرمان الفرنسي: “إنه شرف عظيم أن أرتدي قميص المنتخب وانتظرت ذلك منذ فترة طويلة”.

كما أبرز عوشيش، أن الأمور سارت بشكل جيد في الحصة التدريبية الأولى له مع “الخضر”. مؤكدا أن التشكيلة الوطنية ستحضر بجدية لوديتي غواتيمالا وأوروغواي.

وختم: “ندعو الأنصار للاتحاق بقوة بنا في اللقاءين وكلنا معا.. جاهزون لملاقاتهم وأتمنى أن يمنحونا الدعم اللازم خلال المباريات.”