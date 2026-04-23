عوشيش: “لم أتردد في قراري بحمل ألوان المنتخب الجزائري”
بقلم كريم تيغرمت
أكد الدولي الجزائري عادل عوشيش، لاعب نادي شالك الألماني، بأن اختياره تمثيل المتخب الجزائري، كان عن قناعة تامة منه.
وصرح عوشيش، في حوار لموقع “sofoot”: “لعبت في كل الأصناف الصغرى للمنتخب الفرنسي، باستثناء فئة الآمال، كونه كان الخيار الوحيد بالنسبة لي”.
كما أضاف: “عندما تلقيت استدعاء الاتحاد الجزائر لكرة القدم، وافقت مباشرة، لم أطرح أي سؤال، ودون أي تردد”.
وتابع عادل عوشيش: “كنت أركز على عملي في الفريق، وفي أول فرصة أتيحت لي، قمت بتغيير جنسيتي الرياضية في 2024، عندما كنت لاعبا لفريق سندرلاند”.
رابط دائم : https://nhar.tv/x6bfN