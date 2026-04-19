عوشيش هدافا ويقود شالكه بخطى ثابتة للصعود إلى البوندسليغا

يواصل الدولي الجزائري، عادل عوشيش، التألق في الملاعب الألمانية، بعدما قاد فريقه شالكه 04، اليوم الأحد، لتحقيق فوز عريض على حساب بريوسن مونستر، بنتيجة (4-1). ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الألماني.

وساهم عوشيش بشكل مباشر في هذا الانتصار. إذ بصم على هدف رائع في الدقيقة الـ51. مؤكداً بذلك أحقيته بالمكانة التي بات يحظى بها في التشكيلة الأساسية للفريق.

وبهذا الفوز، يحافظ شالكه صدارة الترتيب بثبات، معززاً حظوظه في تحقيق الصعود إلى الدوري الألماني الدرجة الأولى.

ويؤكد عوشيش، من خلال مستوياته المتصاعدة، أنه أحد أبرز مفاتيح النجاح هذا الموسم، ما يجعله عنصراً حاسماً في طموحات شالكه لاستعادة مكانته بين كبار الكرة الألمانية.