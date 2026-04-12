عوشيش يقود شالك لانتصار ثمين ويقترب من حلم البوندسليغا

يواصل الدولي الجزائري، عادل عوشيش، تقديم مستويات مميزة رفقة نادي شالك 04. إذ كان أحد أبرز صناع الفوز في اللقاء الذي جمع فريقه بـ إلفيرسبيرغ، والذي انتهى بنتيجة (2-1) لصالح شالك.

ورغم النقص العددي الذي عانى منه فريق شالك، أظهر عوشيش شخصية قوية فوق أرضية الميدان، إذ كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1) حين قدم تمريرة مفتاحية رائعة كسرت دفاع المنافس. ممهداً الطريق لتسجيل هدف الفوز الذي منح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

هذا الانتصار سمح لشالك بمواصلة التحليق في صدارة الترتيب. معززاً حظوظه في تحقيق الصعود إلى الدوري الألماني. إذ بات الفريق بحاجة إلى 9 نقاط فقط من أصل 5 مباريات متبقية لضمان العودة رسمياً إلى دوري الأضواء.

ويؤكد عوشيش، من خلال مستوياته المتصاعدة، أنه أحد أبرز ركائز شالك هذا الموسم، ما يجعله مرشحاً لمواصلة التألق وقيادة فريقه نحو تحقيق حلم الصعود.