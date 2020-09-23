عولمي.. “أملك الجنسية الفرنسية وأقيم بفرنسا وأحوز على شركات وعقارات هناك”

استأنف مجلس قضاء الجزائر اليوم محاكمة رجل الأعمال ومالك مجمع سوفاك لتركيب واستيراد السيارات، مراد عولمي، وهو المتابع بتهم تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم، والتأثير عليهم.

وخلال أطوار المحاكمة قالت هيئة دفاع المتهم مراد عولمي ممثلة في المحامي عبد المجيد سليني المحكمة بنت الحكم على وثائق وبالمقابل لم نجد لهذه الوثائق أثر.

وأضاف المحامي سليني أن هيئة الدفاع تلتمس إرجاء الفصل في القضية للتأكد من صحة الوثائق وقضية التزوير محل الطعن.

من جهته رئيس الجلسة أمر باستئناف سيرورة المحاكمة و السير في القضية، مؤكدا بأن المناقشة ستبين إن كانت هذه الوثائق موجودة فعلا أم لا.

وخلال رده على أسئلة القاضي وبعد توجيه التهم له نفى رجل الأعمال مراد عولمي التهم الموجهة إليه.

وقال عولمي “انا انفي هذه لأن سوفاك كان عندها اعتماد نتع الوكيل في 2001 ولما تطلع على الوثيقة تجذ اعتماد وكيل وليس موزع.

وأضاف ” كلمة وكيل تعني أنك مستورد السيارات وتجهيزاتها والممثل الحصري لها وليس موزع”.

وفي سياق المحاكمة قال عولمي أن المجمع كان ضحية الوزير الأسبق للصناعة عبد السلام بوشوارب، مؤكدا بأن المجمع كان يقوم بتركيب بناءً على قانون تنظيمي أصدرته وزارة الصناعة في انتظار اصدار دفتر الشروط.

و في مجمل تصريحاته قال عولمي أن محاكمته تمت بناءً على وثائق لا علاقة لها بشركة سوفاك وإنما بشركات أخرى.

وفي تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها صاحب مجمع سوفاك اعترف هذا الأخير قائلا” أنا مقيم بفرنسا ولدي الجنسية الفرنسية وزوجتي مولودة بفرنسا وامتلك عقارات وشركات هناك.. واملاكي هناك ليس لديها علاقة بنشاطي في الجزائر.