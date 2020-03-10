عوماري: تشجيع الإنتاج المحلي أولوية مخطط عمل الوزارة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عوماري، أن “مخطط عمل الوزارة يرتكز أساسا على منح الفرصة للمنتجين المحليين في مختلف الشعب الفلاحية”.

وقال عوماري، اليوم الثلاثاء في تصريح له خلال عرض قدمه أمام لجنة البرلمان، أن ” مخطط عمل الوزارة يهدف إلى تفعيل إلتزامات رئيس الجمهورية”.

وأضاف الوزير أن “المخطط يرتكز أساسا على ثلاثة محاور، وهي عصرنة الفلاحة، الدفع بالتنمية الزراعية الصحراوية وتنمية الزراعة الجبلية”.

وأشار عوماري أن وزارة الفلاحة تعول في المحور الأول على ” تجنيد جميع الإبداعات في البحث العلمي الشباني”.

فيما ستركز وزارة الفلاحة في المحور الثاني على “تشجيع الشعب الفلاحية وهيكلة الإقتصاد خاصة في المناطق الريفية، ومناطق الحدود، خاصة منها شعبة تربية الإبل وتربية المعز”، يضيف الوزير.

وقال عوماري “أنه سيتم ترقية وتوسيع مساحات الواحات، وسيتم إعداد سياسة خاصة بالمياه في المناطق الجنوبية”.

وبخصوص المحور الثالث لمخطط الوزارة، كشف عوماري أن “الوزارة تعول على الغطاء النباتي والغابي الثري، في عدة مناطق”.

وقال أنه “سيتم استغلال هذه الثروة النباتية الجد هامة، كما تعول الوزارة أيضا في استغلال شعبة الحليب والزيتون والأشجار المثمرة في نفس المحور”.

وأضاف عوماري أنه “سيتم إتخاذ إجراءت بشأن ترقية الشباب والمرأة الريفية”.

وأكد أنه سيتم أيضا “توسيع استغلال النباتات العطرية التي تزخر بها معظم مناطق البلاد”.

كما كشف الوزير أن هناك “إنتاج محلي معتبر في شعبة الحبوب والذرة، يجب استغلالها”.

وقال في ذات الصدد أن “كل الإجراءات التي يجب إتخاذها في هذا المخطط يجب أن تكون بمشاركة ممثلي الشعب”.