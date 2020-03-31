عوماري: لدينا الكميات الكافية من المواد الغذائية لتلبية حاجيات المواطنين

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عوماري، أن الجزائر تملك الكميات الكافية من المواد الغذائية لمواجهة الطلب المتزايد للمواطنين، بعد تفشي فيروس كورنا في البلاد.

وقال عوماري، اليوم الثلاثاء في تصريح له للإذاعة الوطنية الثالثة، أن الجزائر تملك الكميات الكافية من المواد الغذائية لتلبية جميع حاجيات المواطنين الحالية وما بعدها”.

وأكد وزير الفلاحة أن وبهدف محاربة سول المضاربة الذي انتهجه بعض التجار في هذه الفترة الحساسة، فقد “قرر مجلس الأعلى للأمن اتخاذ إجراءات صارمة في حق هؤلاء”.

وأضاف في السياق ذاته ان “مصالح الامن الوطني هي الأخرى تعمل بجد في هذا الخصوص لتطبيق القانون على كل المتجاوزين للقانون”.

ودعا وزير الفلاحة المواطنين “لعدم الإفراط في الإستهلاك”، مشيرا في السياق ذاته “ان الجزائر تملك مخزونات غذائية استراتجية بالإضافة إلى الكميات الكبيرة من المنتجات الغذائية، على غرار مادة السميد الفرينة، اللحوم والخضر والفواكه وغيرها”.

كما طمـأن عوماري أن “أن حملة الحصاد قد باشرت في المناطق الجنوبية للبلاد، ويبدو ان محصولها واعد للغاية”.