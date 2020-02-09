عوماري: نحو إستيراد اللحوم حية مستقبلا

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عوماري، اليوم الأحد، أن الوزارة “تعمل حاليا على أن يتم إستيراد اللحوم حية مستقبلا، والإستغناء عن إستيرادها لحوما”.

وأكد عوماري أن الجزائر “لها كل الإمكانيات لكي تصبح من بين المصدرين لللحوم”، وأضاف “إستقبلنا منتجين من أمريكا، كان يرى في السوق الجزائرية سوقا إستهلاكية فقط”.

وأضاف قائلا “طلبت منه الإستثمار مباشرة في الجزائر، وسنكون بمثابة قاعدة للتصدير خاصة نحو بلدان القارة السمراء”.

وأشار عوماري قي نفس السياق “ندعو مستوردي اللحوم أن يكونوا أصحاب الإستثمارات في مجال إنتاج اللحوم في الجزائر”.

وأكد عوماري لهؤلاء ان الدولة “ستدعمهم وتكون لهم الأولوية “