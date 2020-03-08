عوماري يستقبل الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية

إستقبل، اليوم الأحد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عوماري، الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية التابعة لمنظمة الفاو، محمد الأمين ولد حموني.

حيث اكد عوماري خلال اللقاء على أن اللقاء يمثل فرصة للاطلاع أكثر على معطيات تطور وضعية الجراد الصحراوي ومدى تأثير امتداده على المنطقة الغربية.

بالإضافة إلى تعزيز التعاون و التنسيق بين الجزائر و هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية للسيطرة و احتواء هذه الظاهرة.

وأوضح عوماري بأن وزارة الفلاحة و التنمية الريفية قد سخرت كافة الإمكانيات المادية و التقنية للقضاء على ظاهرة الجراد الصحراوي و التهديد الذي يمكن أن يشكله للأمن الغذائي.

كما شدد عوماري على ضرورة إعادة النظر في آليات مكافحة خطر الجراد على المستوى الوطني و الإقليمي مؤكدا على دعم الجزائر لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية.