عون أمن “سكران” يحبس أنفاس طالبات إقامة 500 سرير بتيسمسيلت !

استنجدت المقيمات في الحي الجامعي 500 سرير، بالشرطة في وقت متأخر على وقع الفوضى والهلع، الذي تسبب فيهما عون أمن الإقامة داخل أجنحة منها.

حيث أطلق هذا الحارس، جُنونه وراح يضرب بعشوائية أقفال أبواب غرف النوم، وهو في حالة سكر وهيجان، حسبما كشفته إحدى الطالبات لـ “النهار”.

وتضيف:” لقد أدخلتنا النداءات وأصوات صراخ زميلاتنا في حالة من الاضطراب والخوف حتى هممنا إلى الخروج من الإقامة لولا أن تم تهدئة الوضع “.

وحسبما جاء على لسان مصدر أمني، فإن الشكاوي الواردة إلى الأمن الحضري الرابع المتابع لشؤون الحرم الجامعي وإقامات ديوان الخدمات، تحولت إلى ملف إنذار بعد أن تمكن العنف والتحرش والإعتداء على الطالبات في الشارع من الزّحف نحو الاقامة وكليات المركز الجامعي.

ناهيك عن خطورة الأحداث التي يتم التستر عليها ومعالجتها بالتكتم كواقعة اختفاء غامض لطالبتين تنحدران من ثنية الحد وتيسمسيلت يقول المتحدث،

وقضايا المتاجرة بالمخدرات والرّذيلة وقضايا تتعلق بنوعية التسيير ومشكلات لاتزال المقيمات يشتكين ويعانين منها في صمت .