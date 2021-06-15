عون أمن ووقاية متهم بحرق مكتب المدير العام لمؤسسة الخيل بخروبة

تلقت مصالح الحماية المدنية بلاغا من غرفة العمليات لأمن ولاية الجزائر، نداء للتبليغ عن نشوب حريق في مؤسسة سباق الخيل الكائنة بشارع الجيش الوطني الشعبي،وعليه تنقلت ذات المصالح إلى عين المكان، أين تمكنت من اخماد النيران المندلعة التي انطلقت من مكتب المدير العام .

وبعد فتح تحقيق في ملابسات الحادث ،تبين أن الحريق مفتعل، فتم إجراء خبرة علمية تبين الحريق غير ناجم عن شرارة كهربائية وانما الفاعل استعمل مادة سائلة تتمثل في البنزين، إلى جانب تطابق بصمات المرفوعة من مسرح الجريمة، مع بصمات أصابع اليد اليسرى للمتهم “غ. حمزة”.

ويتعلق الأمر بعون أمن ووقاية يعمل بذات المؤسسة، الذي التحق بالمؤسسة بعد مغادرته مقاعد الدراسة في السنة السابعة اساسي، واجرائه تربص ميداني، وعليه تم استدعآء المعني إلى التحقيق ،ليصدر قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي في حقه أمرا بإيداعه رهن الحبس المؤقت عن تهمة اضرام النار عمدا قي مباني غير مسكونة.

المتهم وخلال مواجهته بالوقائع المنسوبة إليه ، اليوم الثلاثاء أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، انكرها بشدة،وصرح لهيئة المحكمة انه بيوم الوقائع الموافق ليلة الجمعة 11 جانفي 2019، وخلال تسلمه المهام من زميله العون في حدود الساعة السابعة صباحا، اشتم رائحة حريق في تأتي من نافذة مكتب المدير ، لكنه لم يشاهد السنة النيران.

وبخصوص تطابق البصمات لمرفوعة من مسرح الجريمة مع بصماته، أكد المتهم بأن السبب يعود إلى قيامه بلمس الأبواب والنوافذ خلال تفقده الأماكن برفقة زميله “م. سفيان” خلال دورية باحدى الطوابق.