عون أمن يفقد وعيه بعد تلقيه تسديدة صاروخية من رونالدو

قدم النجم البرتغالى لفريق مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، لفتة إنسانية رائعة قبل انطلاق مواجهة الشياطين الحمر مع يونغ بويز السويسرى، فى المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب “سويس وانكدورف”، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

وتوجه رونالدو إلى أحد أفراد الأمن للإطمئنان عليه عقب سقوط على الأرض بعد إصابته بإحدى الكرات خلال عملية الإحماء.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط



https://vb.me/EnnaharTVfb