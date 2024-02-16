عون: إستراتيجية الإنتاج الصيدلاني سمحت بانبثاق نسيج صناعي صيدلاني متنوع

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، على أهمية تعزيز حضور المنتجات الصيدلانية الوطنية في الأسواق الخارجية. لاسيما الإفريقية منها، وتعزيز تنافسية القطاع على المستوى الدولي.

و في كلمة له ألقاها نيابة عنه مدير ترقية الإنتاج الصيدلاني بالوزارة رضا بلقاسمي. ضمن فعاليات الطبعة الـ18 للصالون الدولي للصيدلة في الجزائر “سيفال 2024”. قال عون بأن إستراتيجية تعزيز الإنتاج الصيدلاني الوطني سمحت بانبثاق نسيج صناعي صيدلاني كثيف ومتنوع يتمتع بقدرات إنتاجية كبيرة. بعضها غير مستغل بشكل كافي ما يفرض فكرة الإنفتاح على الأسواق القارية والدولية.

و في معرض حديثه عن تطور القطاع في السنوات الأخيرة، ذكر الوزير بتجربة جائحة كوفيد-19 التي سمحت بتحديد أوجه القصور والنقائص لإنشاء إنتاج صيدلاني محلي لمواجهة الحظر الصناعي الذي فرضته بعض الدول المنتجة الكبيرة من خلال غلق حدودها. ويأتي ذلك تكريسا لسيادتنا الصيدلانية. حيث تمكنت الجزائر بفضل نسيجها الصناعي والتزام المصنعين الوطنيين للمنتجات الصيدلانية البالغ عددهم 203 متعامل من مواجهة تحدي كوفيد-19. وضمان تغطية واسعة للاحتياجات الوطنية من المواد الصيدلانية.

وحول الصالون الدولي للصيدلة أكد عون، بأنه تمكن من أن يصبح بمرور السنين موعدا رياديا للصيدلة والإنتاج الصيدلاني في الجزائر وإفريقيا. وأن نجاحه سيدفع بديناميكية جديدة لتعزيز وتحقيق الشراكات المربحة والجهود الرامية إلى تشجيع التصدير.

كما ثمن المواضيع التي يتضمنها برنامج الصالون لاسيما موضوع التحديات اللوجستية المرتبطة بالتصدير. حيث ستسمح للمنتجين الجزائريين بالتعاون مع الشركات المتدخلة في القطاع بتحديد حلول مبتكرة للتحديات اللوجستية. وبالتالي ترقية مكانة المنتجات الصيدلانية الجزائرية في الأسواق العالمية.

يذكر أن المعرض في طبعته الـ18 إفتتح يوم الأربعاء بمشاركة 170 عارض. على مساحة عرض إجمالية تقدر ب 15 ألف متر مربع.