عون: إسترجاع مصنع إستولت عليه جماعة بمشروع وهمي

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أنه وفي إطار استرجاع أملاك الدولة والاستثمار بها تم استرجاع مصنع داخل وحدة صيدال بالحراش.

وأضاف وزير الصناعة خلال زيارته اليوم الإثنين إلى وحدة صيدال بالحراش، أنه تم استرجاع مصنع قديم من أجل مشروع لانتاج حليب الأطفال وفرينة الأطفال. حيث قام مجمع صيدال بالاستفادة من المكان من أجل المشروع وسيساهم في التقليص من مدة الإنجاز.

وأشار الوزير، إلى أن المصنع كان سابقا ملك للدولة، واستولت عليه جماعة من أجل القيام بمشروع لم يتأسس مطلقا. وتم صرف الأموال الباهضة بدون القيام بالمشروع. ليتم استرجاعه حاليا وسيتم الاستفادة منه من قبل مجمع صيدال. بالشراكة مع الخواص مجمع “أفيلي” لإنتاج حليب الأطفال قريبا.

وأوضح الوزير، أن المصنع الحالي ليس الوحيد لإنتاج الحليب. بل هنالك العديد من المشاريع على غرار مشروع “بلدنا” بالتعاون مع القطريين لإنتاج الحليب. ونسبة من مسحوق الحليب يخصص لإنتاج حليب الأطفال.