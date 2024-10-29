عون: إستهلاك الأدوية يزداد سنويا.. لقاحات الأطفال موجودة

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أن قطاع صناعة الأدوية عرف قفزة نوعية في السنوات الأخيرة. مضيفا أن استهلاك الأدوية يتزايد كل سنة.

وقال علي عون خلال ندوة صُحفية على هامش تدشينه مخبر الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. أنه يوجد حاليا 213 مصنع موجود في الجزائر. ينتج 75 بالمائة من احتياجات البلد في الأدوية الأساسية. مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للوزارة إلى غاية نهاية السنة الوصول إلى 85 بالمائة لتغطية السوق من إحتياجات الأدوية عن طريق دخول مصانع انتاج أدوية مضادات السرطان.

وأوضح الوزير في سياق ذي صلة، أن هناك 6 مصانع دخلت حيز الإنتاج و3 مصانع قيد الإنجاز. مؤكدا أن الفاتورة الثقيلة في الأدوية هي التي تكون موجّهة لمرضى السرطان. خاصة وأن استهلاك الأدوية يزداد من سنة إلى أخرى بـ 15 بالمائة.

وأكد المسؤول الأول عن القطاع، أنه تم وضع كل التسهيلات للمستثمرين لتكثيف إنتاج الأدوية. غير أن المشكل حاليا يكمن في توزيع الأدوية. خاصة وأن هناك مخزون من الأدوية يكفي إلى 4 أشهر وغير موجود في الصيدليات. مؤكدا على اتخاذ بعض الإجراءات بسبب النقائص والوضع منحكم فيه بفضل المنتجين وبعض المؤسسات التي تتكفل بالأدوية.

أما فيما يخص لقاحات الأطفال، فأشار الوزير إلى أن هذا الصنف من الأدوية يحظى بأولويات توجيه الرئيس منذ سنة. مشيرا إلى أن اللقاحات حاليا موجودة وليس هنالك ندرة وكل الاصناف موجودة. معلنا أن مجمع صيدال لديه مشروع لإنتاج لقاحات الأطفال تدخل في الإنتاج السنة القادمة.