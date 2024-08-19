عون: إستيراد 10 آلاف طن من حليب الأطفال سنويا.. الأسعار جنونية

قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أن الجزائر تستورد 10 آلاف طن سنويا من حليب الأطفال وبأسعار مرتفعة.

وأضاف عون خلال زيارته إلى مجمع صيدال وحدة الحراش بالعاصمة، أن هنالك 12 مستوردا للحليب والجزائر شرعت في إنتاج الحليب ومسحوق الحليب غير أن بعض الأطراف حاولت إفشال المشروع عن طريق المضاربة في الإنتاج لزعزعة استقرار الإنتاج والقطاع.

وكشف عون في سياق ذي صلة، أن أسعار حليب الأطفال مرتفعة جدا وغير معقولة وهي تخضع لعامل الإستيراد. مؤكدا أن الانتاج المحلي من حليب الأطفال سيخفض الأسعار الجنونية. مضيفا أن وزارة التجارة تراقب الأسعار ولا يمكنها تسقيف كل الاسعار بدافع الإستيراد.