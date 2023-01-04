عون: إطلاق مشروع لإنجاز مصنع جديد لإنتاج الأدوية

كشف علي عون وزير الصناعة الصيدلانية، أن مركز البحث والتطوير الجديد لصيدال سيتم إستلامه شهر سبتمبر المقبل. مضيفا أنه تم إعطاء مشروع حكمة لإنجاز مصنع جديد لإنتاج الأدوية.

وقام وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، بزيارة مصنع المخبر الأردني “حكمة”. حيث دعا مسؤولي المخبر الى رفع التحفظات التي أبدتها مديرية الإنتاج بالوزارة بخصوص وحدة إنتاج سطاوالي في أقرب الآجال. كما ألقى الوزير اللوم على هؤلاء المسؤولين بخصوص عدم إحترامهم لالتزاماتهم التي تخص تسليم المنتجات الموجهة لطب الأورام. داعيا إلى ضرورة تسوية هذا الوضع في أقرب الآجال نظرا لخطورته.

كما قام الوزير عون بإطلاق مشروع حكمة لإنجاز مصنع جديد لإنتاج الأدوية بمحاذاة وحدتها الرئيسية. و التي من المنتظر أن يتم استلامه في غضون سنتين. كما ألّح الوزير في هذا السياق على احترام المخابر لآجال انجاز مشاريعهم. مذكرا انه “سيتم تقييمهم” بشأن هذه النقطة.

و كانت المحطة الاخيرة في زيارة الوزير المركز الجديد للبحث والتطوير لصيدال، و الذي بلغت نسبة أشغال الإنجاز به 65 بالمائة. حيث سيتم إستلام هذا المشروع في سبتمبر 2023″.

كما أعطى الوزير عون تعليمات بأن يتم إطلاق “التكوين والتوظيف و اقتناء التجهيزات إبتداء من الآن. داعيا إطارات صيدال إلى الإقتراب من الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من أجل تكوين فرقهم.

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