عون: استرجاع 215 هكتارا من العقار الصناعي بمحيط مركب الحجار

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، بعنابة بأنه تم استرجاع ما مجموعه 215 هكتارا من العقار الصناعي بمحيط مركب سيدار الحجار للحديد والصلب سيوجه لبعث مشاريع استثمارية تعزز القدرات الإنتاجية الوطنية من مختلف المواد والمنتجات.

وأوضح الوزير خلال تفقده للعقار الصناعي المسترجع في إطار زيارة عمل وتفقد خص بها مركب سيدار الحجار بعنابة. بأن “65 هكتارا من ذات العقار متواجد داخل المساحة التي يشغلها هذا المركب”.

كما أوضح عون بأن الأولوية في استغلال وتثمين هذا الرصيد الهام من العقار الصناعي المسترجع بمحيط مركب سيدار الحجار. ستعطى للاستثمارات المهيكلة وذات العلاقة بفروع الحديد والصلب، متطرقا في هذا الإطار إلى أهمية استحداث نسيج صناعي متكامل بمحيط ذات المركب.

وأضاف الوزير بأن المشاريع الاستثمارية المولدة للثروة سواء كانت عمومية أو خاصة ستجد في العقار الصناعي المسترجع. بمحيط مركب سيدار الحجار والذي يتوفر على شروط التهيئة والربط بالشبكات، وعاء لتجسيد هذه المشاريع في أقرب الآجال. مبرزا ضرورة استغلال هذا العقار الصناعي لبعث ديناميكية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية إيجابية بالمنطقة.

من جهة أخرى، أبرز الوزير بأن الجهود المتظافرة على المستوى الوطني لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغل. مكنت لحد الساعة من استرجاع 6.000 هكتار من العقار الصناعي الذي سيوجه للاستثمار. واستحداث أنشطة منتجة ومثمنة وفق القانون الجديد للاستثمار.

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