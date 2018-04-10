تسلل خلسة إلى مكتب طبيبة بمصلحة جراحة الأطفال وسرق 7 وصفات

عون استقبال بمستشفى بئر طرارية يسرق وصفات طبية ويسلمها لابن عمته تاجر المهلوسات

تورط عون استقبال بالمؤسسة الاستشفائية الجوارية لبئر طرارية بالعاصمة، في قضية متاجرة في المؤثرات العقلية وإساءة استغلال الوظيفة، وهو الموقوف رفقة ابن عمته منذ 3 أشهر، بعدما تجرأ العون على سرقة وصفات طبية فارغة حاملة لختم طبيبة متخصصة بجراحة الأطفال من أجل استعمالها لاقتناء حبوب مهلوسة من نوع «الصاروخ»، حيث مثُل المتهمان أمام قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد، أمس، للمحاكمة.

التمس وكيل الجمهورية في حقهما عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة، وهذا بعد وقائع خطيرة تورط فيها عون استقبال وتوجيه في مصلحة جراحة الأطفال بمؤسسة بئر طرارية في العاصمة، إثر إقدامه على التسلل خلسة إلى مكتب طبيبة بذات المصلحة والقيام بسرقة 7 وصفات طبية فارغة حاملة للختم الشخصي للطبيبة.

وذلك بهدف استغلالها في جلب أدوية مهلوسة من الصيدليات لفائدة ابن عمته، مشيرا في معرض أقواله إلى أنه منح وصفة طبية واحدة لهذا الأخير، خاصة وأنه أجبر على سرقة الوصفات الطبية من مكتب الطبيبة بعد تهديده من قبل قريبه.

مفندا إقدامه على تحرير اسم الدواء «ليريكا» المعروف بـ«الصاروخ» على الوصفة، معترفا بمرافقته قريبه إلى الصيدلية من أجل شراء الدواء، غير أنه لم يكن متوفرا، في حين واجهه القاضي بتصريحاته أمام الضبطية القضائية، والتي جاء فيها اعترافه بكونه كان يتلقى عمولة من ابن عمه بعد بيع المؤثرات.

في المقابل، تبين من خلال الملف أن مصالح الأمن تمكنت من حجز كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة داخل قبو المتهم الثاني، حيث أن هذا الأخير نسب ملكية المخدرات إلى عون الاستقبال نظرا لامتلاكه نسخة من مفاتيح قبوه، واستنادا إلى هذه المعطيات، فإن النيابة طالبت في حقهما تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا.