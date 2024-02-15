عون: الإنتاج الوطني يغطي 83 بالمائة من إحتياجات سوق الأجهزة الكهرومنزلية

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون اليوم الخميس، أن الإنتاج الوطني يغطي ما يقارب 83 بالمائة. من احتياجات السوق المحلية في مجال الصناعات الكهرومنزلية. وهو الأمر الذي مكّن بعض مؤسسات القطاع من التوجه إلى التصدير نحو الدول الأفريقية والأوروبية.

وقال عون في كلمة له ألقتها نيابة عنه المديرة العامة للتطوير الصناعي بالوزارة أمال علام. بمناسبة افتتاح فعاليات الطبعة الثانية للصالون الدولي للأجهزة الكهرومنزلية. أن هذه الشعبة تمكنت من رفع قدراتها الإنتاجية بشكل محسوس لتغطي ما يقارب 83 بالمائة من إحتياجات السوق المحلي. الأمر الذي مكن بعض مؤسسات القطاع من التوجه إلى التصدير نحو الدول الأفريقية والأوروبية.

وأكد الوزير دور هذه الشعبة في خلق مناصب شغل مباشرة وتطوير النسيج الصناعي الوطني. مشيرا إلى التطور الكبير الذي تشهده على مستوى النوعية. مواكبة لمستجدات السوق العالمية من جهة وارضاء للزبون الجزائري الذي بات يحرص على اقتناء منتجات ذات جودة ومطابقة للمقاييس الدولية من جهة اخرى.

وأضافت المتحدث، أن القطاع الخاص يمثل 87 بالمائة من المؤسسات الناشطة في شعبة صناعة الأجهزة الكهرومنزلية. بينما تمثل المؤسسات العمومية 13 بالمائة منها. مشيرة إلى حرص الوزارة على مرافقة المتعاملين الإقتصاديين في هذا المجال. لاسيما من خلال تأطير هذه الشعبة, وتمكين الناشطين فيها من الاستفادة من المزايا والتحفيزات الممنوحة من أجل رفع نسبة الإدماج الوطني.

ولفت كذلك إلى الجهود المبذولة لخلق بيئة ملائمة للاستثمار تسمح بتطوير المنتوج المحلي وتطوير الصادرات. لاسيما من خلال صدور قانون الاستثمار الجديد والمراسيم التنفيذية الخاصة به. منوها من جهة اخرى بما يعرفه القطاع المصرفي من تطور بما في ذلك افتتاح بنوك جزائرية بدول أفريقية من شأنها ان تشكل منصات لمرافقة المؤسسات الجزائرية المصدرة. وخاصة منها في مجال الأجهزة الكهرومنزلية.