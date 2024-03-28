عون: الجزائر أصبحت من أهم منتجي الأدوية في افريقيا

أكّد وزير الصناعة و الانتاج الصيدلاني، علي عون اليوم الخميس بالعاصمة، أنّ الجزائر أصبحت من أهم منتجي الأدوية في افريقيا بـ 203 شركة، كاشفاً عن بلوغ الصادرات الصيدلانية 12.6 مليون دولار سنة 2023.

في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أبرز عون تطور الصناعة الصيدلانية في الجزائر، مع وصولها إلى نسبة 70 بالمائة من تغطية السوق الوطنية.

وأشار عون إلى أنّ الصادرات بلغت في مجال الصناعة الصيدلانية 12.6 مليون دولار سنة 2023، مع توقع ارتفاعها إلى 17 مليون دولار في 2024.

وحول استراتيجية أوسع لتطوير شعبة الصناعات الكيميائية اكد عون أنّ قطاعه يعتمد استراتيجية لتطوير شعبة الصناعات الكيميائية لتلبية مجموعة أوسع من الاحتياجات الوطنية والدولية وتخفيض فاتورة الاستيراد من مواد كيميائية قاعدية، مؤكداً أنّ الجزائر لديها كل المؤهلات لتطوير هذه الصناعة.