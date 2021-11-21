عون حماية مدينة خارج الخدمة ينقذ شابا من الانتحار بالبليدة

تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية باب الجزائر في البليدة صباح اليوم الأحد، بالتدعيم من الوحدة الرئيسية. من أجل محاولة إنتحار شاب من الطابق الثالث لمرقد بوسط مدينة البليدة حي باب الجزائر.

في الوقت الذي كادت تصل إليه نجداتنا تدخل عون الحماية المدنية “سعيد محمد وسيم” الذي كان خارج الخدمة. ومتواجدا بالمنطقة حيث قام العون بانقاذ الضحية من محاولة إنتحار من نافذة المرقد المتواجدة بالطابق الثالث لبناية بوسط الشارع.

كما تم اسعاف الضحية الذي لم يتعرض لأي أضرار جسمانية من طرف فرقة التدخل لسيارة الاسعاف وطمأنته، وإجلائه رفقة مصالح الشرطة.

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بطريقة تحبس الأنفاس.. عون حماية مدنية يُنقذ طفلة من سقوط مُميت بالبليدة

تمكن عون الحماية المدنية بالبليدة، “حرازي محمد”، من إنقاذ طفلة من السقوط من الطابق الخامس، بطريقة بطولية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد وقع الحادث، بحي 200 مسكن عمارة 09 ببلدية أولاد يعيش. أين كانت الطفلة “نور الهدى” التي تبلغ من العمر 24 شهرا بمفردها داخل المنزل.

وحسب ذات البيان، صعدت الطفلة، إلى إحدى نوافذ الشقة وحاولت تسلق الشباك الحديدي، وأثناء محاولتها التسلق تسلل وانزلق جسدها كليا. من الشباك الحديدي، أين تم مشاهدتها من طرف المواطنين في خطر سقوط مميت ورأسها معلق بالشباك.

كما هرع المواطنون لطلب النجدة، من العون “حرازي محمد” الذي يقطن بحوالي 50 متر عن الحي. كما قاموا بطلب النجدة عبر الرقم 1021 للحماية المدنية.

زيادة على ذلك، خرجت نجدات الحماية المدنية لانقاذ الطفلة، وأثناء ذلك وصل العون “حرازي”. وصعد فوق سطح العمارة وقفز إلى الشباك وبقي ممسكا بالطفلة لحمايتها من السقوط. حتى وصول والدها الذي كان خارج البيت ووصول نجدات الحماية المدنية لدائرة أولاد يعيش.

بالإضافة الى ذلك، قام العون بإنقاذ “نور الهدى” من السقوط المميت وإعادتها إلى الشقة من دون أن تصاب بأي خطر. وطمأنتها وإنهاء حالة الهلع لدى سكان الحي.

وأشار البيان، إلى إن 3 دقائق، كانت الوقت الفاصل للعون”حرازي محمد” العامل بوحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية بني مراد. من إحداث الفارق وانقاذ الطفلة.

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