عون: الدولة لها أهدافها ومصانع السيارات ستوجه لأصحاب الصناعة الحقيقية

اكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، اليوم الإثنين، ان الدولة لها أهدافها ومصانع السيارات ستوجه لأصحاب الصناعة الحقيقية.

وفي لقاء له مع قناة النهار، اوضح الوزير أن سوء التسيير من بعض وكلاء السيارات قاموا بإرجاعها إلى نظام الكوطة.

وقال ذات المتحدث، أن نظام الكوطة في استيراد المركبات أصبح أغنية لدى بعض الوكلاء، مشددا على ان رؤية الدولة تنصيب صناعة حقيقية للسيارات.

من جانب اخر كشف الوزير عون، عن اعتماد دفتر شروط لتقنين استيراد وتصنيع الهاتف النقال قريبا.