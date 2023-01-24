عون: تغطية 80 بالمائة من السوق الوطنية بأدوية محلية بداية من 2024

قال وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أن الجزائر تسعى إلى تغطية السوق الوطنية للأدوية من الإنتاج المحلي بما يقارب الـ 80 بالمائة بحلول 2024. مع إعطاء الأولوية للأدوية ضد الأمراض المزمنة.

وأشار الوزير عون، خلال ندوة صحفية عقدها بفندق الأوراسي على هامش اللقاءات الدولية التاسعة للصيدلية، المنظم من طرف المجلس الوطني لعمادة الصيادلة. أن الإنتاج الوطني من الأدوية يغطي حاليا أكثر من 50 بالمائة من إحتياجات السوق الوطنية. وهو رقم مرشح للإرتفاع في ظل التحفيزات الممنوحة للمتعاملين الإقتصاديين ودخول وحدات إنتاج جديدة حيز الخدمة.

وأضاف علي عون، أن الأمل كبير في 2023. لتغطية جزء من الأدوية المتعلقة بمرضى السكري والأورام من الإنتاج المحلي. موضحا بأن تطوير صناعة الأدوية محليا. خصوصا تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة أضحى أمرا أكثر من ضروري لوضعها تحت تصرف المؤسسات الاستشفائية والمرضى.

وعن امكانية التصدير نحو الخارج، وخصوصا للدول الافريقية. أكد عون أن ولوج أسواق جديدة سيتم بصورة تدريجية ليمتد على المدى الطويل.

من جهتها، أعلنت الرئيسة المديرة العامة لمجمع “صيدال”، فطوم أقاسم. عن تحقيق رقم أعمال يقارب 15 مليار دج في 2022، أي بزيادة قدرها 53 بالمائة مقارنة بـ 2021. مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل “القفزة النوعية”، خلال عرض قدمته بعنوان “الخبرة الجزائرية: صيدال”، مشيرة إلى ضرورة الترويج للمنتوج الجزائري.

وعرف اللقاء، الذي نظم تحت شعار “مسؤوليات وتحولات الممارسة الصيدلانية”، مشاركة 14 دولة، منها 12 افريقية، حيث شكل فرصة لتبادل الآراء والخبرات، خصوصا ما تعلق بفترة ما بعد جائحة كوفيد 19.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور