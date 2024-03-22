عون: تنصيب فوج عمل لدراسة وضعية المؤسسات الصناعية المتوقفة

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أنه تم تنصيب مجموعة عمل بالتنسيق مع المجمعات الصناعية. والشركات القابضة العمومية التابعة للقطاع مكلفة بدارسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة. أو وحدة صناعية إقتصادية متوقفة عن النشاط بغية اقتراح حلول لإعادة بعث نشاطها من جديد.

وقال وزير الصناعة خلال رده على الأسئلة الشفوية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني. أن إعادة بعث المؤسسات والوحدات الصناعية العمومية المتوقفة عن النشاط. التي تعرف صعوبات كبيرة يعتبر تحدي حقيقي لقطاعه. باعتباره محور هام ويكتسي أولوية خاصة.

كما أكد، أن دائرته الوزارية قامت بوضع مجموعة عمل بالتنسيق مع المجمّعات الصناعية والشركات القابضة العمومية التابعة لقطاعه مكلّفة بدارسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة أو وحدة صناعية إقتصادية على حدى. ومن ثم إقتراح حلول لإعادة بعثها من جديد لاسيما أساسا من خلال الإبقاء على نفس النشاط مع إقتراح حلول عملياتية. إمكانية تغيير النشاط والتوجه نحو مجالات واعدة، عقد شراكات “عمومية-عمومية” (فيما بين المؤسسات التابعة لنفس المجمع أو فيما بين المجمعات العمومية التابعة للقطاع الصناعي أو تلك التابعة للقطاعات الأخرى) او فتح رأسمال المؤسسة.

وفي هذا الإطار، أكد عون خلال رده عن أسباب عدم إسترجاع العقارات المهجورة المتواجدة على الواجهة البحرية، عبر مختلف بلديات العاصمة. على غرار بلدية حسين داي، محمد بلوزداد و الحراش. أن إعادة بعث الوحدات والمصانع المتواجدة في هذه البلديات هو موضوع متابعة يومية من طرف مصالح قطاعه الذين هم بصدد دراستها حالة بحالة. نظرا لمحيطها العمراني وأخذا بعين الاعتبار تأثير نشاطها على البيئة.