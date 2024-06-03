عون: تنصيب وكالة للعقار الصناعي تتكفل بالصيانة والتهيئة قريبا

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، اليوم الإثنين، عن تنصيب وكالة للعقار الصناعي تتكفل بالصيانة والتهيئة قريبا.

وأوضح الوزير في حوار مع قناة النهار، ان وكالة العقار الصناعي ستعوض وكالة “أنيراف” وجزء من مجمع “ديفاندوس”.

وأشار ذات المتحدث، أن فصل الدولة عن المجمعات الصناعية العمومية يتطلب أولا تنظيمها، مؤكدا ان الوزارة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للمجمعات الصناعية العمومية.

وتابع، أن عقود النجاعة حققت نتائج أولية جيدة خاصة في المردودية ورقم الأعمال، كما ان الهيكلة الجديدة يجب يجب أن تكون لديها أهداف محددة مع مخطط عمل واضح.

كما شدد وزير القطاع، على ان تعيين المسيرين يكون بالاختبار والكفاءة وليس بالمحبات والولاء والهاتف، مشيرا الى ان الاستثمار في السابق كان يتسم بالفوضى وغياب الرؤية.

وقال الوزير عون، أن التوجه إلى الأقطاب الصناعية كمرحلة ثانية بعد توجيه الاستثمار وفق خارطة اقتصادية، كما سيتم وضع كل الآليات لتكون المناطق الصناعية مهيأة وجاهزة للاستثمار.

واشار الى ان الاوليات حاليا هي الصناعات الثقيلة، الصناعات التحويلية، النسيج والأدوية مع رفع نسب الإدماج يكون بتوفير نسيج صناعي يوفر مختلف المواد.