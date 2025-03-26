عون جمركي مهدّد بالحبس لعدم جمركة سيارة محل إرسالية معبّأة بالمفرقعات والفضة

إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء. تشديد العقوبة في حق المتهم الموقوف ” أ.اسماعيل” عون جمركي بميناء الجزائر. لمتابعته جزائيا بجنحة إساءة إستغلال الوظيفة.

حيث يستخلص من ملف القضية، أنه وردت تعليمات فوقية صارمة من طرف مديرية الجمارك. لأجل إخضاع سيارة مسافر قادمة من الخارج للتفتيش الدقيق كونها محل مراسلة. غير أن المتهم في قضية الحال، بتاريخ الوقائع الموافق لأواخر شهر سبتمبر من عام 2024، قام بتمرير السيارة بدون سند جمركي. وهذا بطلب من المفتش المدعو “ب أ م”. كما تم التوثل إلى أن المركبة محل الاخطار كانت محملة بكمية معتبرة من الألعاب النارية “مفرقعات” و20 كلغ من معدن الفضة. بالإضافة كذلك إلى توقيف صاحبها واخضاعه للتحقيق. كما تم حجز المركبة ومصادرة المحجوزات.

وفي الجلسة، أكد المتهم بأنه لدى وصول المسافرين، أين عرف الميناء وقتها عدد كبير من دخول الجالية المقيمة بالخارج إلى الجزائر. وأمام الحركية الكثيفة، قام باستفسار المسافر صاحب السيارة إن كان بحوزته عتاد يمكنه التصريح به. فأجابه بالنفي، فقام بالسماح له بالعبور.

من جهته الدفاع أكد أنه لايجوز معاقبة موكله بالحبس، باعتبار أن ما ارتكبه مجرد خطأ قد يتعرض له أي موظف ملتمسا من هيئة المجلس إفادة موكله بالبراءة.

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