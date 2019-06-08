عون حماية مدنية بالزي المدني يخاطر بحياته وينقذ امرأتين من حريق في وهران 

الشاب «عبد القادر سحنون» كان في عطلة ومصابا على مستوى اليد

المدير العام للحماية المدنية يرقي العون البطل إلى مرتبة أعلى ويعينه ضمن بعثة الحج

اهتز حي المدينة الجديدة بوهران على وقع حريق مهول اندلع عل مستوى المطعم الواقع بالطحطاحة المتكون من طابق أرضي وطابق أول أصيب على إثره 4 أشخاص.

إثنان من جنس ذكر وآخران من جنس أنثى تتراوح أعمارهم ما بين 40 إلى 60 سنة أصيب إثنان منهم بحروق من الدرجة الثانية على مستوى الأطراف السفلية والعلوية.

نقلا على جناح السرعة إلى مصلحة الحروق التابعة لمستشفى أول نوفمبر الجامعي لتلقي الإسعافات الضرورية بعد تدخل مصالح الحماية المدنية على الفور.

عقب اتصال من أحد زملائهم كان في إجازة سنوية. البطل «عبد القادر سحنون» عون حماية مدنية الذي كان في إجازة عمل واستغل ثالث يوم عيد الفطر لقضاء بعض الحاجات.

والتسوق بحي المدينة الجديدة، قبل أن يتفاجأ بحادث الحريق المهول الذي نشب بمطعم على مستوى الطحطاحة، ولأنه لم يكن بالزي الرسمي الخاص بالحماية المدنية.

اتصل بالوحدات الخاصة للتدخل، لكن وبعد سماعه صراخ نسوة دفعته إنسانيته وضميره المهني إلى دخول المطعم مسرعا لإنقاذ أشخاص في حالة خطر.

ليتمكن من دون وسائل إنقاذ من إخراج امرأتين كانتا عالقتين بالطابق الأول، قبل تدخل عناصر وحدات الحماية المدنية التي تمكنت في ظرف وجيز من إخماد النيران المشتعلة بعين المكان.

وتجنب امتدادها إلى المساكن المحاذية، فيما تم إنقاذ الضحيتين الأخريين. وحسب شهادات زملاء البطل «عبد القادر سحنون».

فإن هذا الأخير كان قد تدخل لإنقاذ الضحايا وهو مصاب على مستوى إحدى يديه بعد تعرضه لحادث عمل قبل سنة، كما سبق له أن أنقذ طفلا من حريق سابق وهو خارج إطار العمل الرسمي.

وبعد التدخل البطولي للعون «سحنون عبد القادر» لإنقاذ ضحيتين من جنس أنثى من الموت احتراقا، قام العقيد بوغلاف بوعلام المدير العام للحماية المدنية بتكريمه.

من خلال ترقيته إلى رتبة أعلى وكذا منحه الذهاب إلى البقاع المقدسة لموسم الحج المقبل ضمن البعثة المكلفة بتأطير الحج.

فيما تم إقامة حفل استقبال على شرفه من طرف والي وهران مولود شريفي بحضور مدير الحماية المدنية لولاية وهران.

أين تم تكريمه عرفانا وتقديرا للتدخل البطولي الذي قام به علق عليه العديد من رواد التواصل الاجتماعي أنه يستحق وسام الشرف والبطولة فهو فعلا من أولاد الحلال الذين تفتخر بهم وهران.