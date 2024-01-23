عون: رفع العراقيل عن 650 مشروعا إستثماريا

كشف وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، علي عون. عن رفع العراقيل عن 650 مشروعا في 2023، وسط مساع حثيثة لتفعيل 346 مشروعا آخر في غضون الفترة القادمة.

وقال وزير الصناعة خلال زيارته إلى ولاية تيبازة وإشرافه رفقة والي تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة، على تدشين مجمع صانتي الخاص. أنّ اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ورفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية. تعمل بالتنسيق مع عدد من القطاعات الوزارية، لدراسة 346 ملفا تخص مشاريع إستثمارية تعاني من بعض العراقيل والتي ستجد الحلول اللازمة لها خلال السداسي الأول من السنة الجارية. مجدّدا التأكيد أنّ جميع مصالح الدولة عازمة على محاربة العراقيل التي تحول دون إنطلاق إنجاز مشاريع إستثمارية.

وأشار الوزير إلى أنّ غالبية تلك المشاكل ناتجة عن البيروقراطية ونقص المتابعة والمراقبة على جميع المستويات بما فيها وزارة القطاع. داعيا أصحاب المشاريع للتقرب من مصالحه المركزية لإيجاد الحلول اللازمة للمشاكل التي رفعت له. لأنّ المشاريع جديرة بالاهتمام، ولا بدّ من إيصالها إلى مرحلة التجسيد والاستغلال”.

إلى ذلك، ثمّن عون مجمع صانتي الجديد لإنتاج أدوية الأمراض العصبية والعقلية الذي أشرف على تدشينه اليوم الثلاثاء بالقليعة (تيبازة). يعد مكسبا هاما للقطاع، وقال الوزير إنّ هذا الأخير مكسب هام لقطاع الصناعة الصيدلانية ومن شأنه تعزيز وفرة الأدوية في السوق الوطنية لاسيما الخاصة بالأمراض العصبية والعقلية”.

كما جدّد عون استعداد قطاعه لتدعيم جهود مسيري المجمع بهدف توسيع الانتاج مستقبلا ومضاعفته والتفكير في التصدير. مشيرا إلى التزامه بـإيجاد الحلول للمشاكل والعراقيل التي وقف عليها خلال زيارته لمختلف هياكل وحدة الإنتاج.