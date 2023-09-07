عون رفقة سفير الجزائر بإيطاليا في زيارة عمل بوهران

يشرع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون رفقة سعادة سفير الجزائر بايطاليا عبد الكريم طواهرية، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران حيث تم استقبال الوفد الوزاري من طرف والي الولاية سعيد سعيود.

وحسب بيان الوزارة يشمل برنامج الزيارة معاينة وحدات صناعية تندرج في إطار الاستثمار الخاص والعمومي على مستوى الولاية. إلى جانب الوقوف على مدى تقدم اشغال الملحقة الجهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

واشار المصدر أن هذه الزيارة تندرج في إطار مسعى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. لدعم المرفق الصناعي العمومي والخاص ومرافقة المستثمرين ورفع العراقيل البيروقراطية على المستوى المحلي.