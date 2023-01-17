عون: عراقيل مشاريع صناعة الأدوية خيالية وغير قانونية لتشجيع الإستيراد

كشف وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أنه تم رفع أغلبية العراقيل التي كانت تعيق تجسيد مشاريع صناعة الأدوية. التي واجهها الراغبون للإستثمار في هذا المجال.

وقال الوزير على هامش زيارة تفقد لولاية البليدة، أن دائرته الوزارية عملت على رفع أغلبية العراقيل التي كانت تواجه الراغبين في الإستثمار. في مجال صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية. مضيفا أن جل هذه العراقيل خيالية وغير قانونية. الهدف منها تعطيل الإستثمار في هذا المجال لتشجيع الإستيراد. مشيرا إلى وجوب تجاوز العديد من الصعوبات لتطوير صناعة الأدوية وتغطية الإحتياجات الوطنية.

كما دعا الوزير عون، جميع المستثمرين إلى الدفاع عن حقوقهم والتبليغ عن أية إختلالات بوزارة الصناعة الصيدلانية للعمل على وضع حد لها و محاسبة المتسببين فيها. مضيفا أن سوق الأدوية بالجزائر هو في ازدهار مستمر. لافتا إلى أن الأدوية محلية الصنع تغطي حاليا نحو 60 بالمائة من إحتياجات السوق الوطنية. ومن المرتقب أن ترتفع هذه النسبة مستقبلا عقب دخول عدد من المصانع الجديدة حيز الخدمة. لا سيما تلك المتخصصة في إنتاج الأدوية الخاصة بمرضى السرطان والأمراض المزمنة.

للإشارة فقد إستهل الوزير عون زيارته للولاية بوضع حيز الخدمة لوحدة تركيب أقلام الأنسولين ببوفاريك التابعة لمخابر “نوفونرديسك” التي تعد ثمرة شراكة “جزائرية – دنماركية”. ليتنقل بعدها لمؤسسة “أكسبانييماد” بديار البحري ببلدية بني مراد المتخصصة في إنتاج شرائح غختبار قياس السكر في الدم. و التي تعد من بين المؤسسات التي استفادت من الرخص الاستثنائية لمباشرة نشاطها. عقب معاناتها هي الأخرى من العراقيل التي تطرق إليها الوزير خلال هذه الزيارة.

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