عون: عقوبات قاسية لمستوردي الأدوية الذين أخلّوا بالتزاماتهم

أكد وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون أن كل التدابير اللازمة قد إتخذت لحل مشكل بعض الأدوية المستوردة. التي تعرف إضطرابات في السوق بسبب مستوردين أخلوا بالتزاماتهم.

وقال الوزير علي عون خلال ندوة صحفية على هامش زيارته إلى الصالون الدولي الـ17 للصيدلة في الجزائر “صيفال 2023”. أنه لدينا 6 أصناف علاجية تعرف ضغطا. أما بخصوص الأصناف العشرة التي تعرف إنقطاعا أو إضطرابات تم إتخاذ كل الإجراءات الضرورية. مضيفا أن الأمر يتعلق بمنتجات تقدم بطلبياتها مستوردون أخلوا بالتزاماتهم.

وأشار الوزير عون إلى أن دائرته الوزارية تعمل قدر المستطاع على توعية شركائها حيال وجوب الوفاء بالتزاماتهم. محذّرا أنه من الآن فصاعدا ستسلط عقوبات قاسية على هذا النوع من الإخلال. لا سيما بتطبيق الأحكام الواردة في قانون المالية 2023 الذي ينص على عقوبات مالية في حق المتعاملين، الذين لا يحترمون إلتزاماتهم في مجال إنتاج الأدوية أو إستيرادها.

وشدّد الوزير عون على أن أي شريك إستفاد من برامج إستيراد ملزم بتحمل مسؤولياته واحترام الآجال المحددة. مذكرا أن أي تأخر في إنتاج أو توزيع أو تسويق الأدوية سيؤثر في النهاية على المريض الجزائري الذي له الحق في الإحترام التام.

ولدى تطرقه للإنتاج المحلي للأدوية، كشف الوزير عون، أن السوق الوطنية لا يمكن أن تلبى طلباتها إلا بإنتاج محلي مطابق للمعايير والممارسات الدولية. مشيرا على سبيل المثال إلى الإنتاج المحلي للأنسولين الذي يطمح إلى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية في 2024.

كما ذكر الوزير عون، أن مخبرا محليا يعتزم إنتاج المادة الأولية لدواء باراسيتامول ويعتزم أيضا إنتاج الأنسولين المبلور.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور