عون: قطاع الصناعة يوفر أكثر من 3 ملايين منصب شغل

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الإثنين، أن عدد مناصب الشغل التي يوفرها قطاع الصناعة بلغت أزيد من 3 ملايين.

وخلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار في برنامج 52 دقيقة إقتصاد، أكد عون أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يفوق المليون و400 ألف.

وذكر المسؤول الأول عن قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني في البلاد، أن كثافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 30 مؤسسة لكل 1000 نسمة.

ولفت ذات المتحدث، إلى أن 94 ألف منصب عمل يوفرها القطاع الصناعي العمومي التجاري.