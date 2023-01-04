عون: مراجعة برنامج إستيراد أنسولين “سانوفي”

كشف وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أنه يمكن أن يراجع برنامج إستيراد أنسولين “سانوفي” إذا لم يلتزم هذا المخبر على المدى المتوسط بإنتاجه في الجزائر. محذرا من أن الوضعية المريحة لإستيراد الأنسولين” التي يتمتع بها سانوفي “لن يطول أمدها”.

قام وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، بزيارة عمل على مستوى عدة وحدات إنتاج بسيدي عبد الله. دعا خلالها المتعاملين إلى بذل المزيد من الجهود في مجال الإنتاج المحلي للأدوية الحيوية. لا سيما الأنسولين وأدوية علاج السرطان.

كما دعا عون بمجمع التصنيع “سانوفي” القائمين على هذا الموقع إلى تسريع إطلاق إنتاج الأنسولين. حتى لو كان ذلك يدويا في انتظار مكننة المسار. وأشار إلى أنه يمكن أن يراجع برنامج إستيراد أنسولين “سانوفي” إذا لم يلتزم هذا المخبر على المدى المتوسط بإنتاجه في الجزائر”. محذّرا من أن الوضعية المريحة لاستيراد الأنسولين التي يتمتع بها سانوفي “لن يطول أمدها”.

كما دعا عون مسؤولي “سانوفي” لتوسيع لائحة منتجاتهم المصنعة في الجزائر. لإدماج بعض الأنواع التي تنتج في الوحدات الأخرى خارج البلاد، و تستوردها حاليا للجزائر.

وكانت المحطة الثانية لزيارة الوزير عون، لمصنع لمخبر “ميدي فارما الدولي”، فرع للمجمع الصيدلي الاردني “دار الدواء”. حيث أعلن أن إجتماعا سيعقد خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023. بين وزارة الصناعة الصيدلانية وكل المخابر العربية الناشطة في الجزائر. قصد إعداد خريطة طريق لتطوير التعاون بين الجزائر وهؤلاء المتعاملين.

كما كشف الوزير عون، أن الأدوية التي تعرف تذبذبا في الأسواق اليوم لا تتجاوز خمسة أدوية. مؤكدا أن حصص من هذه المنتجات متواجدة على مستوى المطار.

وقام الوزير عون بتفقد مصنع المخبر “الجزائري-التركي” عبدي ابراهيم ريميد فارما ليتنقل بعدها لمخابر الكندي فرع م.س فارما. حيث دعا المسؤولين إلى تسريع الوتيرة من أجل إطلاق في أقرب وقت مشروع لإنتاج الأدوية المعالجة للسرطان.

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