عون: مسؤولون جزائريون ودنماركيون تلاعبوا بدواء الجزائريين!

كشف وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، اليوم الإثنين، أن مصنع الانسولين ببوفاريك لم ينطلق منذ 4 سنوات بسبب بعض المسؤولين الجزائريين والدانماركيين.

وأورد الوزير، خلال إشرافه على الدخول الرسمي حيز الإنتاج لوحدة تركيب أقلام الأنسولين ببوفاريك ولاية البليدة: “مصنع الانسولين ببوفاريك لم ينطلق منذ 4 سنوات لأن بعض المسؤولين الجزائريين والدانماركيين تلاعبوا بدواء الجزائريين”.

كما كشف وزير الصناعة الصيدلانية، إن الجزائر ستغطي من 40 الى 50 من أدوية الانسولين.

وأضاف الوزير: “لماذا تم وقف مصنع الانسولين بقسنطينة منذ 10سنوات وكان يغطي كل مستشفيات؟ سنكشف كل شىء عن قريب”.

للإشارة، أشرف وزير الصناعة الصيدلانية على الدخول الرسمي حيز الإنتاج لوحدة تركيب أقلام الأنسولين ببوفاريك ولاية البليدة.

وقال وزير الصناعة الصيدلانية، أن المصنع سينتج 60 مليون قلم أنسولين سنويا.

مشيرا إلى أنه سيتم فتح مصنع آخر بببلدية وادي سمار الأسبوع القادم لدعم مصنع بوفاريك في إنتاج أقلام الأنسولين.

وأشار الوزير إلى أن، مصنع إنتاج أقلام الأنسولين يعتبر الثاني بعد مصنع تيزي وزو والأكبر في الجزائر.

مضيفا أن المؤسسة الدانماركية والتي تعمل بشراكة مع الجزائر. تغطي 50 بالمئة من الإنتاج العالمي في إنتاج أقلام الأنسولين.

كما كشف وزير الصناعة الصيدلانية، أن 2.5 مليون جزائري مرضى يستعملون الأنسولين، وأن دخول مصنع الإنتاج سيخفض سعر في الأسواق الوطنية.