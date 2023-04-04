عون: واردات الصناعات الكهربائية تقلصت بـ 30 بالمائة

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن المؤسسات الصناعية الناشطة في مجال الصناعات الكهربائية ساهمت في رفع حجم الإنتاج الوطني. الذي ساهم في تقليص قيمة الواردات بنسبة تقارب 30 بالمائة.

كما أبرز وزير الصناعة، أن المؤسسات الصناعية ساهمت في الشروع بعملية التصدير لبعض المنتجات الكهربائية المحلية. نحو عدة دول أغلبها على مستوى القارة الإفريقية.

في حين، دعا عون الفاعلين بهذا المجال لتحسين قدراتهم الإنتاجية والرفع من مستوى الإدماج الوطني “من أجل فتح آفاق واعدة”.

كما أوضح الوزير أنه في هذا الصدد، قامت دائرته الوزارية باتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى تجسيد هذه الإستراتيجية. وذلك عبر ورقة طريق تضم تنظيم شعبة الصناعات الكهربائية بإنشاء اللجنة الإستراتيجية الوطنية للشعبة. وكذا استحداث التكتل الوطني للصناعات الكهربائية.

كما تم في هذا الإطار، يضيف الوزير، مباشرة عملية إعداد المعايير واللوائح الفنية الهادفة لحماية المنتوج الوطني. واعتماد المخابر المتخصصة في مراقبة المطابقة وجودة المنتوج المستورد وكذا المحلي.

وتضم هذه الإستراتيجية، يضيف الوزير، تطوير ودعم المناولة من خلال وضع تسهيلات لدعم مؤسسات المناولة. وتوسيع نشاطها لتشجيع الإنتاج المحلي وتقليص فواتير الاستيراد. وكذا تنظيم والمشاركة في عدة تظاهرات علمية واقتصادية على المستوى الوطني والإفريقي وكذا الدولي.

كما نوه عون بالمجهودات المبذولة من طرف مصالح دائرته الوزارية المتوجة بإمضاء اتفاقية إطار. والتي انبثق عنها إمضاء اتفاقية الشراكة بين بورصات المناولة والشراكة ومجمع سونلغاز.