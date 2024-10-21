عون يأمر بتوفير الأدوية المضادة للسرطان

شدد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، على ضرورة توفير الأودية الخاصة بالسرطان وتشجيع إنتاجها محليا، كما أسدى توجيهات تتعلق بتسريع تسجيل الأدوية المضادة للسرطان.

وجاء ذلك، خلال إستقبال الوزير، لكل من البروفيسور عدة بونجار رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان، والبروفيسور محمد أوكال.

وحضر الإجتماع، إطارات وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وكذا المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

وتم خلال الإجتماع، مناقشة عدد من المسائل المتعلقة بوضعية الأدوية الخاصة بالسرطان.

وإستمع الوزير، إلى عرض بين البروفيسور عدة بونجار واطارات الوزارة فيما تعلق بموضوع توفر أدوية السرطان لتشجيع الانتاج المحلي وتسريع تسجيل الأدوية وتطوير البحوث العيادية.

وشدد الوزير على تفعيل كافة طرق التنسيق واستغلال كل الوسائل المتاحة في إطار اليقظة لتفادي أي خلل فيما يخص وفرتها لضمان التكفل الدائم بالمرضى.

كما أسدى الوزير توجيهات تتعلق بتسريع تسجيل الأدوية المضادة للسرطان لاسيما المبتكرة منها.

مؤكدا على ضرورة تعجيل تقديم اقتراحات في إطار أفواج عمل لإيجاد الحلول الممكنة من خلال تشكيل لجنة متابعة وتوجيه، لتتبع مسار هذه الأدوية.

ومن جهته أكد البروفيسور عدة بونجار أن العديد من أدوية السرطان أصبحت موجودة باستثناء بعض الأصناف التي شدد الوزير على ضرورة توفيرها في أقرب وقت ممكن. والاسراع في الانتهاء من رفع جميع العراقيل التي تحول دون توفرها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.