عون يبحث سبل التعاون الصيدلي مع رئيس مؤسسة “أوروبي إيطالياني”

إستقبل وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، رئيس الوزراء الإيطالي السابق والرئيس الحالي لـ “ايرنست اند يونغ” ومؤسسة “اوروبي إيطالياني” ماسيمو داليما. مرفوقا برئيس المجلس الجزائري للتجديد الإقتصادي كمال مولا. بالإضافة كذلك إلى وفد من المتعاملين الإقتصاديين.

وحسب بيان للوزارة، فإنه وفي إطار تعزيز التعاون الثنائي الجزائري الإيطالي، إستقبل وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، بمقر الوزارة، رئيس الوزراء الإيطالي السابق والرئيس الحالي لشركة -Ernst & Young-ومؤسسة –Europei Italiani- ماسيمو داليما. رفقة رئيس المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي. كمال مولا ووفد من المتعاملين الاقتصاديين”.

و تناولت المباحثات رغبة الطرفين في تعزيز التعاون من أجل ضمان و تحقيق السيادة الصيدلانية في البلدين. من خلال تشجيع الشراكة بين مختلف المتعاملين الصيدليين للتطوير والإنتاج المشترك للأدوية الموجهة لعلاج السرطان وداء السكري ومشتقات الدم.- يضيف البيان-

كما اتفق الطرفان على دعم وتعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية للبلدين. خصوصا الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في الجزائر ووكالة الأدوية الإيطالية. من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتسهيل إجراءات التسجيل وتطوير مشاريع التعاون المتخصصة في مجالات الصناعة الصيدلانية -حسب المصدر ذاته-.