عون يبحث مع رئيس مجلس إدارة شركة “بلدنا” القطرية تعزيز الشراكة في المجال الصناعي

إستقبل اليوم الأربعاء وير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة القطرية وشركة “بلدنا”.

وجرى ذلك بحضور سفير دولة قطر بالجزائر عبد العزيز أحمد النعمة وهذا بفندق الأوراسي.

وحسب بيان وزارة الصناعة، فقد تباحث الطرفان في بداية اللقاء سبل تعزيز الشراكة والتعاون في المجال الصناعي.

كما تمحور الحديث حول فرص الاستثمار في الجزائر، ومشاريع الشراكة المشتركة بين البلدين في المجال الصناعي . يضيف المصدر نفسه.

ومن جهته، أعرب محمد معتز الخياط، رئيس مجلس الادارة عن اهتمام شركة بلدنا واستعدادها للاستثمار في القطاع الصناعي والاستفادة من كافة الفرص المتاحة لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين.