عون يبحث مع رئيس مجلس إدارة غرفة قطر تعزيز التعاون الثنائي

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون, اليوم الاحد بالجزائر العاصمة, رئيس مجلس إدارة غرفة قطر, الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني مرفوقا بالسفير القطري لدى الجزائر, عبد العزيز بن علي أحمد نعمة, حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع, حسبما افاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة, “استعرض الطرفان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الصناعة, حيث أشادا بالتجارب الناجحة التي تجسدت في القطاع الصناعي, كما تطرقا إلى آفاق تعزيز هذه العلاقات إلى مجالات أخرى في القطاع”, يوضح البيان.

وفي هذا الاطار, ناقش الطرفان “فرص التعاون في مجال الصناعات التحويلية, خاصة الغذائية, والذهاب لصناعات أخرى وهذا بالتنسيق مع الشركة الجزائرية القطرية للإستثمار”.

وبالمناسبة, دعا السيد عون إلى “ضرورة التنسيق بين إطارات الوزارة ورجال الأعمال القطريين للذهاب لمشاريع أخرى في المجال الصناعي وفتح مجالات تعاون جديدة بما يؤسس لشراكات تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين”, وفقا للبيان.

من جهته, أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر عن ارتياحه “الكبير” للعلاقات الجزائرية القطرية والتي تجسدت في العديد من المشاريع المربحة للبلدين.