عون يبحث مع نظيره النيجري تعزيز علاقات التعاون والشراكة

استقبل اليوم الإثنين وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون وزير الصناعة والتجارة لجمهورية النيجر صايدو أسمان بمقر الوزارة.

ويأتي هذا في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير الأول وزير الإقتصاد والمالية لجمهورية النيجر، علي محمد لمين زين إلى الجزائر،

وحسب بيان الوزارة، فقد بحث الطرفان خلال اللقاء علاقات التعاون بين الجزائر والنيجر في مختلف النشاطات الصناعية، كما رحب الوزير بالعلاقات الثنائية بين البلدين وجدد إرادة الجزائر لتعزيز هذه العلاقات وتعزيز الشراكة بين البلدين بما يعود بالنفع على الطرفين.