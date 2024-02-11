عون يبحث مع وزير الصحة الصحراوي آفاق التعاون الثنائي

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, وزير الصحة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, السالك بابا حسنة.

وحسب بيان الوزارة، فقد بحث الطرفان آفاق التعاون الثنائي في المجال الصيدلاني, لاسيما في جانبه المتعلق بالتكوين.

ودعا عون خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور السفير الصحراوي لدى الجزائر, عبد القادر الطالب عمر, إلى زيادة التنسيق بين الطرفين في المجال الصيدلاني في جانبه التكويني.

واغتنم الوزير رفقة وزير الصحة الصحراوي الفرصة لزيارة وحدة انتاج الأدوية بالحراش, أين طاف الوزيران بمختلف أجنحة المصنع للتعرف على الأنشطة التي يقوم بها والتي “تعمل وفقا لمعايير جودة عالمية”, يضيف البيان.

وأشاد وزير الصحة الصحراوي بالإمكانيات الكبيرة للجزائر في مجال الصناعة الصيدلانية و”القفزة النوعية” التي حققتها مؤخرا.

وكخطوة عملية, دعا عون إلى “مباشرة عملية تكوين, لفائدة الأشقاء الصحراويين, في مجال الصناعة الصيدلانية, ومعاينة حاجياتهم في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية, وإرسال وفد جزائري لمعاينة أوضاع اللاجئين الصحراويين, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي يوصي بمد يد المساعدة للشعب الصحراوي الشقيق”, وفق البيان.