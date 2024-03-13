عون يتباحث سبل التعاون مع المدير العام لجمعية AFRIKA VEREIN

إلتقى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون بالمدير العام لجمعية AFRIKA VEREIN. والتي تنشط في مجال التعاون الاقتصادي بين ألمانيا الفيديرالية وإفريقيا.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال اللقاء تناول الجانبان فرص بعث شراكات في مختلف الميادين الصناعية. وقد اغتنم الوزير الفرصة للحديث عن التطورات التي يعرفها اقتصاد الوطن. وكذا الطفرة النوعية التي عرفتها المنظومة القانونية والتنظيمة المسيرة للإقتصاد الوطني بحرص من رئيس الجمهورية. حيث أكد المسؤول الألماني أن بلاده تتابع باهتمام هذا التطور الذي يؤشر لمستقبل واعد للإقتصاد الجزائري.

وقد تم في هذا اللقاء حصر المجالات التي يمكن بعث مشاريع صناعية فيها على المدى القريب والتي تخص كل من قطاع الصناعات التحويلية. قطع غيار السيارات، قطاع النسيج والألبسة وقطاع صناعة الأدوية. حيث تم الاتفاق على وضع خطة عمل قصيرة المدى تعتمد على تقريب المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.