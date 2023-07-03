عون يتباحث مع السفير التونسي إنتاج مكونات صناعة السيارات والإنتاج الصيدلاني

إستقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم، سفير جمهورية تونس بالجزائر، رمضان الفايظ، اللقاء جرى بمقر الوزارة.

وحسب بيان الوزارة تباحث الطرفان سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين الجزائر وتونس في المجال الصناعي والاقتصادي.

كما كان اللقاء فرصة لدراسة سبل ووسائل تشجيع الشراكة بين البلدين، لاسيما فيما تعلق بمجال الإنتاج الصيدلاني، عبر برمجة عقد لقاء ثنائي جامع بولاية قسنطينة. وكذا العمل على وضع استراتيجية مشتركة تهدف لتطوير الشراكة في مجال الإنتاج والبحث والتطوير وكذلك توزيع وتصدير المواد الصيدلانية.

وأضاف البيان ان المحادثات تمحورت حول فرص التعاون التي يتيحها مجال إنتاج مكونات صناعة السيارات.

والتزم الطرفان بتكثيف وتعزيز التبادلات بين مستثمري البلدين للسماح بفهم أفضل للإصلاحات الجارية في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية وإبرام الشراكات. ما يعزز ويطور قطاع المناولة في صناعة مكونات السيارات وقطع الغيار في إطار الادماج الاقتصادي على المستوى الإقليمي والقاري.