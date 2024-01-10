عون يتباحث مع السفير الفيتنامي بالجزائر 

إستقبل اليوم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون اليوم سفير الفيتنام بالجزائر “تران كوك كانه”.

وحسب بيان الوزارة تناول الطرفان العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين وضرورة تطويرها أكثر في المجال الصناعي لاسيما على ضوء قانون الإستثمار الجديد، وقد أبدى سعادة السفير الفيتنامي إهتماما خاصا بالإمكانيات التي تتمتع بها الجزائر في المجال الصناعي مما يشجع أكثر على الإستثمار والتعاون في عدة مجالات.

وبالمناسبة أكد عون على الحرص الكبير الذي تبديه السلطات العليا للبلاد للتعاون مع الشريك الفيتنامي وضرورة تحديد أولويات التعاون الصناعي بين البلدين خاصة بعد انعقاد اللجنة المشتركة 12 الجزائرية الفيتنامية. والتي ترأسها عن الجانب الجزائري علي عون وزيرالصناعة والإنتاج الصيدلاني.