عون: يجب تعزيز وتنويع الإنتاج المحلي في 2024

دعا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، بالجزائر العاصمة، إطارات الوزارة، لتعزيز وتنويع الإنتاج المحلي في سنة 2024، لاسيما وأن الجزائر تملك جميع المقومات لجعلها قطبا اقتصاديا صناعيا بامتياز.

وحسب بيان للوزارة، جاء هذا خلال اجتماع عون بالمدراء المركزيين وإطارات الوزارة لتهنئتهم بالسنة الجديدة 2024. ورسم استراتيجية وأهداف وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني خلال 2024.

وبالمناسبة، أكد الوزير أن سنة 2023 كانت مليئة بالإنجازات في قطاع الصناعة ، لكن رغم هذا، هناك العديد. من التوجيهات التي يجب العمل بها خلال هذه السنة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، يضيف البيان.

وفي هذا السياق، اعتبر عون أن جعل قطاع الصناعة قطاعا رائدا في العديد من المجالات ليس بالأمر السهل. إذا لم نحدد أهم الصعوبات التي لازالت تواجه القطاع وإيجاد الحلول المناسبة. وعليه، وجه الوزير مجموعة من التعليمات للمدراء والإطارات أهمها تقوية النسيج الوطني والحديد والصلب. وجميع الفروع ذات القيمة المضافة الناتجة عن عمليات الإنتاج وكذا الصناعات التحويلية .

كما دعا عون الى تكثيف الاجتماعات مع المدراء والاطارات وكذا تعزيز الشعب الصناعية من خلال وضع آليات خاصة على مستوى الوزارة وفيما يخص قطاع الصناعة الصيدلانية، شدد عون على ضرورة تكثيف الرقابة والعمليات التفتيشية على مستوى جميع الفروع .

في الأخير، دعا الوزير الجميع إلى الانضباط في العمل وتكثيف الجهود لبلوغ الهدف المنشود وهو مساهمة قطاع الصناعة في عملية الانعاش الاقتصادي التي رسمت معالمها خلال السنة الماضية وتعزيز وتنويع الإنتاج المحلي في جميع الميادين لتغطية السوق الوطنية والذهاب للتصدير لتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات خاصة وأن الجزائر تملك جميع المقومات لجعلها قطبا اقتصاديا صناعيا بامتياز، حسب ذات البيان.

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