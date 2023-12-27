عون يخاطب إطارات “صيدال” وهذا ما قاله عن الأنسولين وأدوية السرطان

طلب علي عون، وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، اليوم الأربعاء، من الاطارات المسيرة في مجمع صيدال تكثيف مجهوداتها.

وقال وزير الصناعة مخاطبا إطارات صيدال “قائمة الأدوية التي تقومون بإنتاجها حاليا لا بأس بها. لكن لا تزال هناك نقائص كبيرة”.

وخص وزير الإنتاج الصيدلاني بالذكر الأدوية الموجهة لأصحاب الأمراض المزمنة.

وشدد علي عون على ضرورة أن يلعب مصنع إنتاج الأنسولين المتواجد في ولاية قسنطينة دوره. كما كان مسطرا من حوالي 15 سنة.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك تنويع في إنتاج الأنسولين حتى نتخلص من الاستيراد.

كما تحدث وزير الصناعة عن أدوية السرطان، فعبر وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني. أن تكون سنة 2024 سنة بداية الإنتاج الحقيقي. حتى تكون القائمة في مجمع صيدال كاملة ومتكاملة، وتوفر الأدوية للمرضى الجزائريين بأسعار معقولة.

وأضاف الوزير عون “هذه المجهودات يمكن الوصول إليها إذا كانت هنالك إرادة من طرف كل الإطارات والعمال”.