عون يدشّن المركب الصناعي “أورو موتور” في المسيلة 

أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الأربعاء، على تدشين المركّب الصناعي “أورو موتور” للمقطورات والرافعات والهياكل المعدنية والدرفلة وصناعة وتركيب المركبات، ولواحق قطع غيار السيارات، المتواجد ببلدية مقرة.

وحسب بيان الوزارة، تقدّر المساحة الإجمالية للمصنع بـ 8 هكتارات، حيث يتمتع بقدرات إنتاجية تبلغ 48.000 طن/ السنة. كما يشغّل المصنع 200 عامل.

هذا ويفوق حجم الاستثمار 2200 مليون دج.

كما تشكل هذه المؤسسة فرصة لتطوير المناولة والإدماج المحلي في قطاع الميكانيك.